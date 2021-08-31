Член научного совета: ковид-паспорта останутся с нами надолго

По словам Уусберга, ковид-паспорта мотивируют людей вакцинироваться, так как это позволяет им сохранить привычный уклад жизни, но статистических данных о таком эффекте справок нет: "Я удивлен тому, что таких данных нет. Вероятно, на сбор научных доказательств потребуется время. В научных журналах пока опубликованы исследования, в которых людей опрашивали до внедрения ковид-паспортов. Тогда они говорили, что если без них действительно не будут пускать в кафе, то, наверно, они вакцинируются. Это, конечно, не подтверждает, что так и есть. Но мне кажется, что ковид-паспорта работают".