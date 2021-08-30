Эстонских автовладельцев беспокоят биодобавки в моторном топливе

В случае Эстонии , это условие можно обойти, чем и пользуются крупные сети заправок. Причиной тому нежелание клиентов использовать моторный бензин 95-й марки из-за содержания в нём этанола.

"Эстония в этом смысле - исключение из правил. По всей Европе в 98% топлива замешаны биодобавки. У других потребителей нет проблем и такого беспокойства, как у эстонского потребителя. Так что действительно можно сказать, что жители Эстонии неординарны в этом вопросе", - отметил глава Эстонского топливного cоюза Март Раамат.