Авто
30.08.2021, 22:11

Эстонских автовладельцев беспокоят биодобавки в моторном топливе

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Diislikütus oli tänavu juulis 23,7 ja bensiin 7,7 protsenti odavam.
Diislikütus oli tänavu juulis 23,7 ja bensiin 7,7 protsenti odavam.
Foto: Argo Ingver
Несмотря на то, что требование к содержанию в топливе биодобавок одинаково для всех стран Евросоюза, государства сами выбирают, каким образом его выполнять, пишет rus.err.

В случае Эстонии, это условие можно обойти, чем и пользуются крупные сети заправок. Причиной тому нежелание клиентов использовать моторный бензин 95-й марки из-за содержания в нём этанола.

"Эстония в этом смысле - исключение из правил. По всей Европе в 98% топлива замешаны биодобавки. У других потребителей нет проблем и такого беспокойства, как у эстонского потребителя. Так что действительно можно сказать, что жители Эстонии неординарны в этом вопросе", - отметил глава Эстонского топливного cоюза Март Раамат.

В результате клиенты бензозаправок отдают предпочтение бензину 98-й марки из-за страха повредить мотор автомобиля.

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