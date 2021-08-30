В столкновении мотоцикла и легковушки погибли 17-летний юноша и 15-летняя девочка

Вчера вечером Центр тревоги получил сообщение о столкновении мотоцикла и легкого автомобиля BMW на 2-м километре дороги Тырванди-Ройу-Уникюла.

"Согласно собранной на данный момент информации, автомобиль BMW, ехавший со стороны Юленурме в сторону Ройу, отклонился на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Управлявший мотоциклом 17-летний юноша и пассажир, 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуру Кюнтер Педоск. - Полиция выражает глубокое соболезнование близким погибших".

За рулем BMW находилась 21-летняя женщина, которую доставили для проверки здоровья в больницу. Она была трезва и имеет право на управление автомобилем. На водителе и пассажире мотоцикла были шлемы.

ДТП произошло на отрезке дороги с максимально разрешенной скoростью в 90 км/ч. Обстоятельства этого трагического ДТП выяснит уголовное делопроизводство.

В этом году в Эстонии произошло более 1030 ДТП, в которых погибло 38 человек и пострадало 1165 человек. В ДТП участием мотоциклов в этом году погибло трое человек и пострадало 84 человека.

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