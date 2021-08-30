30.08.2021, 21:28
Кая Канепи стартовала на US Open с победы!
Foto: Rob Prange/AFP7 via ZUMA Press Wire
Сегодня эстонская теннисистка 36-летняя Кайа Канепи (WTA, 70) в первом круге Открытого чемпионата США по теннису обыграла теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву (WTA, 33) в трех сетах 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.
В следующем круге соперницей Канепи станет Лейла Анни Фернандес (WTA, 73) из Канады.
Лучшая на данный момент теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 28) стартует на турнире завтра, 31 августа. Она сыграет представительницей Австралии Самантой Стосур (WTA, 186).