Кая Канепи стартовала на US Open с победы!

В следующем круге соперницей Канепи станет Лейла Анни Фернандес (WTA, 73) из Канады .

Лучшая на данный момент теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 28) стартует на турнире завтра, 31 августа. Она сыграет представительницей Австралии Самантой Стосур (WTA, 186).