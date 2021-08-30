Клиника Тартуского университета готовится к ограничению планового лечения

"Новые нуждающиеся в госпитализации больные COVID-19 прибавляются ежедневно", — говорит руководитель лечебной части Клиники ТУ Андрес Котсар. Большая часть пациентов Лыунаского региона находится на лечении именно в данной клинике, где дополнительные койко-места для лечения ковид-пацинетов открыты как в инфекционном отделении, так и в реанимационном.

В Клинике ТУ сейчас составляется конкретная программа по ограничению планового лечения. В этом медицинском учреждении сейчас находится самое большое число больных COVID-19 — 50.

До пандемии в инфекционном отделении было 11 койко-мест. Каждое новое место для ковид-пациента создается за счет других больных.

По словам Котсара, в клинике уже обсудили необходимость ограничения планового лечения в случае, если нынешняя тенденция в заболеваемости COVID-19 сохранится и придется открывать дополнительные койко-места для ковид-пациентов.

Более точный и конкретный план сейчас составляется. "То, в каких отделениях и в каком объеме ограничивать плановое лечение, совместно решит руководство и представители отделений", — сказал Котсар.