Ученые сообщили, как за год изменились симптомы COVID-19

Данные исследования показали, что в период с апреля по декабрь 2020 года, когда основным в Великобритании был ”альфа”-штамм, а кампания по вакцинированию еще не стартовала, заболевшие в основном сообщали о болях в горле, кашле, лихорадке, потере вкуса и обоняния.

После мая 2021 года, когда доминирующим стал вариант ”дельта”, в дополнение к ”классическим” симптомам добавилось большое количество жалоб пациентов на головную боль. Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям COVID-19 добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.

Авторы исследования уточняют, что набор и сила проявлений симптомов зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования — уже после первой дозы прививки в общем уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.

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