30.08.2021, 19:55
Полиция ищет 46-летнюю женщину. Она может попасть в беду!(3)
PPA
Полиция просит помощи в поисках 46-летней Марики, пропавшей в Тарту. Без посторонней помощи женщина может попасть в беду.
Родственники в последний раз с ней общались сегодня примерно в 16.30, после чего Марика ушла из дома, не взяв с собой ни мобильного телефонам, ни кошелька.
Рост Марики 152 см, она плотного телосложения, у нее рыжеватые волосы до плеч.
Полиция общалась с родственниками женщины, проверили возможные места, где она могла нахoдиться, например, район Ихасте.
Полиция просит всех, кто видел Марику или знает, где она может находиться, сразу же позвонить на номер 112.