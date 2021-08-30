Полиция ищет 46-летнюю женщину. Она может попасть в беду!

Родственники в последний раз с ней общались сегодня примерно в 16.30, после чего Марика ушла из дома, не взяв с собой ни мобильного телефонам, ни кошелька.

Рост Марики 152 см, она плотного телосложения, у нее рыжеватые волосы до плеч.

Полиция общалась с родственниками женщины, проверили возможные места, где она могла нахoдиться, например, район Ихасте.

Полиция просит всех, кто видел Марику или знает, где она может находиться, сразу же позвонить на номер 112.