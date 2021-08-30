Полиция приступает к проверке соблюдения масочного режима на предприятиях торговли и обслуживания

По словам помощника руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, полиция будет проверять выполнение ограничений в связи с вступившим в силу распоряжением правительства от 26 августа. Согласно этому распоряжению, действует обязанность ношения масок в тех закрытых публичных помещениях, где не требуется проверка наличия паспорта иммунизации. Такими местами являются, например, магазины, аптеки, почтовые отделения, залы обслуживания учреждений и пр.

„По сих пор мы проверяли ношение масок в общественном транспорте и на богослужениях, в этих местах большинство людей придерживается установленных правил. Я уверен, чти в ситуации, когда показатели заражения вирусом высоки, люди понимают необходимость этих ограничений и в других закрытых общественных местах", — сказал Трей. Трей напомнил, что и паромы являются общественным транспортом, где следует носить маску.

Полиция будет проверять ношение масок как в ходе обычной работе, так и при необходимости задействовав дополнительные патрули. По словам Трея, Департамент полиции и погранохраны еженедельно обсуждает с Департаментом здоровья, где и в каком объеме необходимо осуществлять надзор. Как Департамент полиции и погранохраны, так и Департамент здоровья обязательно проверяют те местa, о которых есть информация, что там могут быть проблемы с соблюдением ограничений.

Полицейские, проверяющие выполнение требований, прежде всего будут беседовать с людьми и разъяснять им требования по ношению маски, при необходимости они будут выдавать маски. "Если у полицейских будет основание полагать, что человек нарушает требование преднамеренно, нарушителю можно сделать устное предупреждение и, в зависимости от нарушения, начать и делопроизводство", — сказал Трей. За нарушение требования носить маску полиция может назначить штраф в сумме до 400 евро.