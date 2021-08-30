Социал-демократы проведут во вторник дополнительную встречу с кандидатом в президенты Карисом

"Наша фракция собралась после первого тура президентских выборов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Члены фракции хотят провести еще одну встречу с Аларом Карисом, чтобы задать ему дополнительные вопросы. Мы договорились о встрече во вторник утром", — сообщил председатель СДПЭ Индрек Саар.

Напомним, что в понедельник в Рийгикогу в первом туре выборов президента ЭР Алар Карис не получил необходимых 68 голосов.

У Партии реформ и Центристской партии 59 мест в Рийгикогу. Таким образом, для избрания в Рийгикогу Карису нужна поддержка либо партии "Отечество" (12 голосов), либо социал-демократов (11 голосов).

Второй тур президентских выборов состоится в Рийгикогу во вторник в 12 часов.