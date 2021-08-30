В столичных школах вакцинировались 2690 человек. Когда и где получить вторую дозу?

Вторую дозу вакцины можно будет получить 2, 9 и 10 октября в той же школе, где была сделана первая прививка. В эти дни в школы приглашаются и горожане, желающие получить первую дозу вакцины.

”Среди тех, кто получил прививку в школах, преобладали взрослые, однако важно то, что многие люди нашли для себя подходящую возможность вакцинироваться. Наибольшее число людей пришли на вакцинацию в Таллиннскую реальную школу, далее следуют ласнамяэские школы — Ласнамяэская гимназия, Ляэнемереская гимназия и Таллиннская гимназия Куристику. До начала учебного года можно также без предварительной регистрации прийти в пункт вакцинации, расположенный в здании столичной горуправы на площади Вабадузе”, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.

При вакцинации в школах используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Большинство горожан, сделавших прививку в рамках кампании по вакцинации в столичных школах, приняли участие в розыгрыше призов. Были разыграны 15 устройств iPad, десятки круизов, множество подарочных карт и различных билетов.

Пункт вакцинации в здании Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7) открыт сегодня и завтра с 10.00 до 20.00. В пункт вакцинации можно пройти через зал обслуживания столичной мэрии. На месте используется препарат Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), услугу здравоохранения предлагает медицинский центр Confido. Горожане, которые вакцинируются в августе препаратом Moderna Spikevax, успеют получить вторую дозу вакцины еще до начала осеннего сезона вирусных заболеваний. В случае препарата Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) интервал между двумя дозами вакцины составляет четыре недели.

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