Эксперт заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Что делать?

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 , предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая ”невероятное количество напечатанных денег”, в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в ”физическое золото”, то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.