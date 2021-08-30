Эксперт заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Что делать?(9)
Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая ”невероятное количество напечатанных денег”, в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в ”физическое золото”, то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.
”Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото”, — считает Мобиус.