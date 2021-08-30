Экономика
30.08.2021, 20:09

Эксперт заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Что делать?

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REUTERS
Мировые валюты ждет значительная девальвация из-за беспрецедентных стимулирующих мер, принятых регуляторами во всем мире. Инвесторам стоит подготовиться к обесцениванию валют и вложить часть средств в золотые слитки, пишет РБК.

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая ”невероятное количество напечатанных денег”, в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в ”физическое золото”, то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

”Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото”, — считает Мобиус.

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