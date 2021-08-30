"Нападки на Сталина" и другие громкие заявления Сергея Лаврова

Би-би-си уже рассказывала о том, что Лавров и еще один лидер списка партии "Единая Россия" Сергей Шойгу резко нарастили публичную активность после того, как их кандидатуры были утверждены на партийном съезде.

В понедельник Лавров снова заставил журналистов и соцсети обратить на себя внимание, затронув чувствительную тему Сталина. Его фигура в последние годы не раз обсуждалась в России в контексте того, что власти называют попытками пересмотреть историю.

1 июля президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий СССР к целям и действиям гитлеровской Германии, а также о запрете отрицания решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма. Эта законодательная идея принадлежала самому Путину.

Сейчас на встрече с ветеранами Лавров вернулся к этой теме. Вот как его цитирует ТАСС: "[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который [во время Великой Отечественной войны] всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать".

"Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — заявил Лавров.

Это было не единственное заметное заявление участвующего в выборах министра. Он, в частности, сказал, что США задались целью развалить единство мирового православия.

МИД России, по его словам, тесно сотрудничает с Русской православной церковью, которая имеет свои приходы во многих странах. "Она испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия", — сказал Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Что касается выборов, которые пройдут в сентябре, то, по словам одного из лидеров списка "Единой России", попытки Запада повлиять на них проявляются сильнее, чем раньше.