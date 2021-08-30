МИД Эстонии отказал в визе российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата

Как правило, на высылку дипломата вторая сторона отвечает также высылкой дипломата, но в данном случае МИД захотел прекратить действующий порядок и надеется, что РФ, несмотря на симметричную реакцию со своей стороны, воздержится от дальнейшего усугубления конфликта.

В начале июля этого года РФ выслала консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Эстония ответила объявлением российского дипломата персоной нон грата, после чего со стороны России последовало несимметричное решение о высылке в начале августа сотрудника посольства ЭР в Москве.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.