ФОТО | Сотрудники RIK пошли под суд за взятки с предпринимателей

На скамье подсудимых — пять физических лиц и два юридических лица. Согласно обвинительному заключению, бывшие работники RIK Ромэ Митт и Янек Ноздренко организовали несколько конкурсов госпоставки таким образом, что победителями выходили фирмы OÜ Green IT и эстонское подразделение международного концерна ATEA. Они обвиняются в получении взяток в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в нарушении требований государственных тендеров.

Подсудимым также является Маргус Нурк, помогавший работникам RIK через свою фирму Idejamos OÜ проводить тендеры в пользу Green IT, его обвиняют в пособниестве. В даче взяток обвиняются бывший председатель правления Green IT Марко Луберг и член правления ATEA AS Руслан Чербюк.