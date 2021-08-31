ФОТО | Сотрудники RIK пошли под суд за взятки с предпринимателей

На скамье подсудимых — пять физических лиц и два юридических лица. Согласно обвинительному заключению, бывшие работники RIK Ромэ Митт и Янек Ноздренко организовали несколько конкурсов госпоставки таким образом, что победителями выходили фирмы OÜ Green IT и эстонское подразделение международного концерна ATEA. Они обвиняются в получении взяток в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в нарушении требований государственных тендеров.

Подсудимым также является Маргус Нурк, помогавший работникам RIK через свою фирму Idejamos OÜ проводить тендеры в пользу Green IT, его обвиняют в пособниестве. В даче взяток обвиняются бывший председатель правления Green IT Марко Луберг и член правления ATEA AS Руслан Чербюк.

Обвинение всем вышеуказанным лицам было предъявлено 20 ноября прошлого года.

Янек Ноздренко работал в RIK начальником службы ИТ-поддержки отдела инфраструктуры RIK, а Ромэ Митт — начальником отдела инфраструктуры.

Согласно собранным Полицией безопасности доказательным материалам, Ноздренко, Митт и Луберг в 2013 году договорились, что при составлении документов тендеров будут исходить из интересов Green IT. В ответ Green IT заказал у предприятий Ноздренко и Митта в период с января 2014 по декабрь 2016 года услуг на общую сумму 39 148 евро.

С членом правления ATEA AS Русланом Чербюком Митт и Ноздренко достигли подобной договоренности в 2016 году. В результате Митт и Ноздренко за период с ноября 2016 по март 2018 года получили заказов для своих фирма на сумму 14 069 евро.

Согласно обвинению, у Митта, Луберга, Ноздренко и Чербюка образовались дружеские связи, где были тесно переплетены рабочие и личне отношения.

Собственником Green IT сегодня является Telia, а собственником ATEA AS — литовское подразделение банка SEB.

По мнению прокуратуры, судебное производство может занять до 60 дней, в ходе которых предстоит допросить со стороны обвинения 20 свидетелей.

Ни один из обвиняемых на заседании виновным себя не признал. Как считает защита, обвинение не имеет доказательств и содержит явные нестыковки.