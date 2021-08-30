Пресс-секретарь Навального уехала из России

"Ярмыш покинула территорию РФ, выехала в Хельсинки", — сказал один из собеседников агентства.

21 января 2021 года Ярмыш задержали за призывы в твиттере к митингам в поддержку Навального. Савеловский районный суд Москвы присудил ей 9 суток административного ареста за организации проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. 1 февраля Басманный районный суд Москвы отправил Ярмыш под домашний арест в связи с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбуждённым после митингов в поддержку Навального. В середине марта этот же суд продлил домашний арест до 23 июня 2021 года. По этому делу Ярмыш признана политзаключённой организацией ”Мемориал”.

16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". 27 августа ее защита оспорила это решение.

Если решение суда вступит в силу, Ярмыш запретят переезжать, выезжать за пределы Московской области без разрешения контролирующего органа, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Кира Ярмыш родилась в Ростове-на-Дону 11 октября 1989 года. В 2007 году она без экзаменов поступила на Факультет международной журналистики МГИМО, победив в олимпиаде ”Умницы и умники”. После учёбы работала в пресс-службах Пушкинского музея и авиакомпании ”ЮТэйр”. В 2013 году участвовала в предвыборной кампании Алексея Навального, выдвинувшего свою кандидатуру в мэры Москвы. В августе 2014 года стала его пресс-секретарём и пресс-секретарём Фонда борьбы с коррупцией.