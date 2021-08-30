ВИДЕО | Мартин Репинский: президент мало что решает в Эстонии, это скорее второй министр иностранных дел

"Президент мало что решает в Эстонии, от него мало что зависит, это скорее второй министр иностранных дел, представительская фигура. Мне бы лично хотелось заниматься чем-то, где я могу действительно повлиять на какие-то решения и то, что происходит", — рассказал Мартин Репинский RusDelfi.