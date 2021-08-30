30.08.2021, 18:49
ВИДЕО | Мартин Репинский: президент мало что решает в Эстонии, это скорее второй министр иностранных дел(8)
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский рассказал о том, что Центристская фракция уже собирает подписи для того, чтобы инициировать в будущем систему прямых выборов президента. При этом самого Мартина должность президента не интересует — слишком мало полномочий.
"Президент мало что решает в Эстонии, от него мало что зависит, это скорее второй министр иностранных дел, представительская фигура. Мне бы лично хотелось заниматься чем-то, где я могу действительно повлиять на какие-то решения и то, что происходит", — рассказал Мартин Репинский RusDelfi.
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