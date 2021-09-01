Бывший афганский министр устроился на работу курьером в Германии

Шесть часов в рабочие дни и с полудня до десяти вечера по субботам и воскресеньям Садаат одет в яркую оранжевую униформу, а за плечами у него большой квадратный рюкзак, в котором находится пицца и другие заказы.

”В такой работе нет ничего постыдного, — говорит он. — Работа есть работа. Если появляется какое-то рабочее место, значит, для этого есть общественный спрос и кому-то эту работу нужно выполнять”.

Садаат — один из афганцев, переехавших в Германию в течение нескольких последних лет.

С 2015 года Европа столкнулась с огромным притоком беженцев, в основном спасающихся с территорий военных действий в Сирии и Ираке. Для примерно 210 000 афганцев убежищем стала Германия.