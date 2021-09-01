За рубежом
01.09.2021, 14:16

Бывший афганский министр устроился на работу курьером в Германии

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: Jordi Boixareu/ZUMAPRESS.com
Когда-то Сайед Садаат был министром, но ушёл с поста, не в силах терпеть коррупцию. Теперь он живёт в Германии и зарабатывает на жизнь, работая велокурьером и развозя еду. Об этом пишет Squid.

Шесть часов в рабочие дни и с полудня до десяти вечера по субботам и воскресеньям Садаат одет в яркую оранжевую униформу, а за плечами у него большой квадратный рюкзак, в котором находится пицца и другие заказы.

”В такой работе нет ничего постыдного, — говорит он. — Работа есть работа. Если появляется какое-то рабочее место, значит, для этого есть общественный спрос и кому-то эту работу нужно выполнять”.

Садаат — один из афганцев, переехавших в Германию в течение нескольких последних лет.

С 2015 года Европа столкнулась с огромным притоком беженцев, в основном спасающихся с территорий военных действий в Сирии и Ираке. Для примерно 210 000 афганцев убежищем стала Германия.

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