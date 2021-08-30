ВИДЕО | "Я никогда не жалею о своих решениях". Алар Карис снимать свою кандидатуру не намерен

”Да, я обещал дойти в парламенте до конца”, — ответил он на вопрос, собирается ли он принимать участие во втором туре завтра.

Для победы Карису было необходимо собрать 68 голосов, но он получил всего 63. По его мнению, это нормально. ”Это прогнозируемый результат, некоторым депутатам надо подумать”, — отметил кандидат в президенты. ”Завтра наступит новый день, и результаты, несомненно, будут другими”, — добавил он.

Многие считают, что Карис недополучил свою голоса именно из-за соцдемов, но Карис их убеждать в чем-то не намерен. Сейчас, по его мнению, партии должны подумать, подходит ли он им как кандидат в президенты.

Почему он не набрал необходимого количества голосов, Карис предположить не смог.

Он отметил, что, конечно хорошо, когда все решается за один день, но и в другом сценарии нет ничего плохого.

"Я никогда не жалею о своих решениях. В этом нет никакого смысла. Если решение принято, то надо продолжать идти дальше, насколько это возможно", — ответил Карис на вопрос, не жалеет ли он о том, что выдвинул свою кандидатуру.

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