30.08.2021, 18:09
ВИДЕО | Март Хельме: Алар Карис такой же, как и все либеральные политики, которые прислушиваются к западу и говорят про Россию то, что им велят(1)
"У нас только 19 голосов в Рийгикогу, нам нужно еще 2 голоса, чтобы выдвинуть кандидатуру от EKRE. Я не исключаю, что мы сможем получить эти две подписи и выдвинуть своего кандидата завтра", — сказал Март Хельме, депутат Рийгикогу, вице-председатель EKRE, в интервью RusDelfi.
Также Хельме отметил, что сегодняшний кандидат в президенты Алар Карис - типичный либеральный политик с европейской ориентацией, поэтому в случае, если бы его избрали президентом, никаких улучшений не последовало бы.
Следите за развитием событий в онлайн-блоге RusDelfi ЗДЕСЬ!