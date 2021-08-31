В Тарту ряд зданий сферы образования будут работать в режиме электростанций

”Несмотря на то что городская управа на сегодняшний день закупает для всех своих видов деятельности исключительно ”зеленое электричество”, в программе энергообеспечения и климата мы поставили целью расширение производства электричества из возобновляемых источников также в самом городе Тарту, — пояснил вице-мэр Раймонд Тамм. - Солнечные электростанции, устанавливаемые на крышах городских зданий, с одной стороны помогут достичь наших экологических целей, а с другой стороны позволят в этих зданиях сократить расходы на электричество”.

Солнечные электростанции с общей мощностью до 200 кВт проектируются и строятся на учебных зданиях Тартуского центра профессионального образования по адресу ул. Копли, 1 и ул. Пыллу, 11, а также на здании детского сада Klaabu по адресу ул. Куммели, 5. Расширяется солнечный парк на здании Тартуского дома природы.

Большую часть производимой электроэнергии здания будут использовать для своих нужд, оставшаяся часть будет поступать в общую электросеть.

Проект умного городского района, или SmartEnCity, начался в Тарту в 2016 году. В ходе проекта в здания с почти нулевым энергопотреблением было реновировано 18 многоквартирных домов, в квартиры которых были установлены системы умного дома. При поддержке проекта в центре города Тарту были внедрены энергосберегающие, передовые решения в центральном отоплении, уличном освещении и использовании возобновляемой энергии. Проект SmartEnCity финансируется из рамочной программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий ”Горизонт 2020”.