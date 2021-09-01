ВИДЕО | Главные минусы жизни в Таллинне глазами видеоблогера Юлиуса

"В 2015 году я переехал в Эстонию. Снял квартиру в Таллинне и прожил в городе 5 лет. Я сменил профессию, множество работ и десяток квартир. Получил бесценный опыт и завёл блог про Эстонию.

Много путешествовал по Эстонии и открывал её для себя и своих зрителей. Со временем понял, что Таллинн — не то место в Эстонии, где я хотел бы жить. В этом выпуске расскажу о минусах Таллинна и почему я решил переехать в другой эстонский городок. Расскажу об ожиданиях и реальности, микрорайонах, пробках и жизни в столице" — пишет автор в описании к видео.

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