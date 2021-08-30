Обсуждение в студии RusDelfi: Почему Рийгикогу не удалось выбрать президента, нужны ли Эстонии прямые выборы, Карис — достойный кандидат?

Сегодня в первом туре президентских выборов Алар Карис не набрал необходимого количества голосов. Почему депутаты Рийгикогу не поддержали кандидатуру Кариса, достойный ли он кандидат на пост президента. А может Эстонии нужны прямые выборы президента или же вовсе отказаться от института президентства? Эти и другие вопросы журналист RusDelfi Роман Старапопопов обсудил с экс-депутатом Рийгикогу Ольгой Ивановой и политологом Леонидом Карабешкиным.