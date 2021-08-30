Алар Карис не набрал нужное количество голосов на выборах в Рийгикогу. Что дальше?

Карис набрал только 63 голоса, когда для избрания было необходимо 68.

Что дальше?

Согласно правилам выборов, если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов в первом туре голосования в Рийгикогу, на следующий день будет проведен новый тур выборов.

Перед вторым туром голосования, который пройдет во вторник, 31 августа, в 12:00, проходят новое выдвижение кандидатов, представление их к регистрации и регистрация. Процесс завершается за два часа до начала второго тура голосования. Если в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет 68 голосов, в тот же день пройдет третий тур голосования.

В третьем туре голосования во вторник, 31 августа, в 16:00, на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в двух предыдущих турах. Избранным считается кандидат, за которого проголосовали не менее 68 депутатов.

Кандидат в президенты должен получить поддержку как минимум 68 депутатов Рийгикогу.

Если ни один из кандидатов не получит необходимого большинства голосов, то спикер Рийгикогу не позднее, чем на следующий день после голосования созывает для избрания Президента Республики Коллегию выборщиков. Коллегия выборщиков собирается для выборов Президента Республики в течение одного месяца со дня третьего тура голосования в Рийгикогу.

Коллегия выборщиков

Коллегия выборщиков состоит из депутатов Рийгикогу (101 человек) и представителей собраний местных самоуправлений (107 человек). Число представителей местных самоуправлений зависит от действующего административного деления и числа обладающих правом голоса граждан Эстонии в волости или в городе. Всего в Коллегию выборщиков входит 208 человек.

Коллегия выборщиков имеет право выдвинуть кандидата на пост Президента Республики, если кандидатуру предложит по меньшей мере 21 член коллегии. Каждый член Коллегии выборщиков может предложить только одного кандидата.