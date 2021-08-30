30.08.2021, 21:01
Сегодня ночью начнется ремонт проезжей части улицы Ристику в Пыхья-Таллинне
Foto: Helena Pass
Сегодня, 30 августа начнутся обслуживающие ремонтные работы на улице Ристику. Из-за высокой интенсивности движения на улице Ристику, работы будут вестись в ночное время, что приведет к некоторому шуму, который может временно нарушить ночной покой.
”Обслуживающие ремонтные работы проезжей части улицы Ристику будут выполнены методом фрезерования и асфальтирования. В зависимости от погодных условий, работы по асфальтированию продлятся до 7 сентября. В течение работ улица открыта для движения, просим следить за временной организацией движения. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Строительные работы на улице Ристику заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.