Сегодня ночью начнется ремонт проезжей части улицы Ристику в Пыхья-Таллинне

”Обслуживающие ремонтные работы проезжей части улицы Ристику будут выполнены методом фрезерования и асфальтирования. В зависимости от погодных условий, работы по асфальтированию продлятся до 7 сентября. В течение работ улица открыта для движения, просим следить за временной организацией движения. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.