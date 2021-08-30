30.08.2021, 14:30
ВИДЕО | Ханно Певкур о ходе выборов: нет смысла растягивать это до завтра
"Все члены парламента заинтересованы в том, чтобы выбрать президента сегодня, потому что нет смысла заниматься этим еще и завтра и через месяц", — заявил член правления Партии реформ Ханно Певкур. Он также поделился своим мнением о том, какие изменения стоило бы внести в систему выборов Эстонии, чтобы избежать путаницы.
"Я думаю, что было бы лучше, если бы за два-три месяца были бы известны все кандидатуры. Тогда была бы возможность у всех обсудить кандидатов, присмотреться к ним" — уверен Певкур.
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