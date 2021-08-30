ВИДЕО | Ханно Певкур о ходе выборов: нет смысла растягивать это до завтра

"Все члены парламента заинтересованы в том, чтобы выбрать президента сегодня, потому что нет смысла заниматься этим еще и завтра и через месяц", — заявил член правления Партии реформ Ханно Певкур. Он также поделился своим мнением о том, какие изменения стоило бы внести в систему выборов Эстонии, чтобы избежать путаницы.