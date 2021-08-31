31.08.2021, 22:18
Девушка дня. Российская фигуристка Анастасия Гулякова — умница, красавица, чемпионка(1)
Девушка отметила вчера свой девятнадцатый день рождения. Но несмотря на свой юный возраст она уже является победительницей Финала Кубка России (2020), бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).
Кстати, свою первую награду — золотую медаль — девушка получила не за спортивные достижения, а за отличную учебу в школе. Поэтому умница, красавица, спортсменка — это все про нее!
А еще — Анастасия еще и любящая внучка, которая посвятила короткую программу на юниорском Гран-при в Австралии памяти бабушки, вместе с которой выбирала музыку для выступления. Очень трогательная история!
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