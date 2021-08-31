Девушка дня. Российская фигуристка Анастасия Гулякова — умница, красавица, чемпионка

Кстати, свою первую награду — золотую медаль — девушка получила не за спортивные достижения, а за отличную учебу в школе. Поэтому умница, красавица, спортсменка — это все про нее!





А еще — Анастасия еще и любящая внучка, которая посвятила короткую программу на юниорском Гран-при в Австралии памяти бабушки, вместе с которой выбирала музыку для выступления. Очень трогательная история!

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