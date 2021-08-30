30.08.2021, 14:21
ВИДЕО | Майлис Репс наконец перестала скрываться и явилась в Рийгикогу. Подозрения в коррупции она комментировать отказалась(5)
Подозреваемая в коррупции бывшая министр образования и депутат Майлис Репс (Центристская партия) сегодня впервые за долгое время появилась в Рийгикогу. Однако на вопросы журналистов она отвечать не стала, не пожелав даже остановиться.
Репс не стала говорить и то, будет ли поддерживать кандидатуру Алара Кариса на выборах.
"Это все же мое личное решение, что я буду делать у урны для голосования", — парировала она, спешно удаляясь по коридору.