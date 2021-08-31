Эпохальное решение: сеть заправок, работающая на эстонском рынке уже 30 лет, ввела оплату за посещение туалетов

В эти выходные клиенты заметили неожиданное новшество на заправке, которая находится на перекрестке улиц Эндла и Тулика в Таллинне. На дверях станции, которая с первого дня работы предлагала бесплатное пользование туалетом, появилось изображение четырехпалой руки, вставляющей монетку в щель. Под ней жирным капсом значится: "ТУАЛЕТ ПЛАТНЫЙ. 0.20 €".