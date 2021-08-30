Таллиннская избирательная комиссия начала прием документов от кандидатов в городское собрание и районные собрания

”По закону в Таллиннское городское собрание могут баллотироваться имеющие право голоса граждане Эстонии и других стран Европейского союза, которые к 12 сентября достигнут 18-летнего возраста и чьим постоянным местом жительства не позднее 1 августа текущего года является город Таллинн, — пояснил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. — Для выдвижения кандидатуры в районное собрание место жительства кандидата должно быть в том же районе, в котором он баллотируется, кроме того, ему надо подать заявление о своем желании участвовать в работе районного собрания”.

Документы для участия в выборах в горсобрание и районное собрание можно подать в электронном виде по адресу val@tallinnlv.ee или же на бумажном носителе в Таллиннской горуправе (пл. Вабадузе, 7, кабинет 415).

Время работы избирательной комиссии до 6 сентября по рабочим дням с 9 до 12 часов и с 13 до 16 часов. В последний день регистрации кандидатов, 7 сентября 2021 года, и 9 сентября — в последний день исправления возможных ошибок в документации, связанной с подачей заявлений, избирательная комиссия будет работать с 9 до 12 часов и с 13 до 18 часов.

С уточняющими вопросами к избирательной комиссии можно обратиться по электронной почте val@tallinnlv.ee и следующим номерам телефонов: 640 4497 и 640 4175.