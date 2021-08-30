Центристская партия начала сбор подписей за законопроект о прямых президентских выборах

”Представление кандидатов начнется за 60 дней до выборов, регистрация кандидатов будет заканчиваться за 40 дней до выборов”, — пояснил председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд . ”Избранным будет считаться кандидат, получивший поддержку более половины голосовавших. Если ни один из кандидатов не получит необходимого количеств голосов, то между набравшими наибольшее число голосов двумя кандидатами будет проводиться второй тур выборов. Если в первом туре второе место по числу голосов получат два кандидата, то во второй тур проходит старший по возрасту кандидат. Во втором туре признают победившим набравшего большее число голосов кандидата”, — сказал Карилайд.

По словам Карилайда, Центристская партия всегда придерживалась позиции, что выбирать президента должен народ, и происходящее вокруг нынешних президентских выборов лишь подтверждает это. ”Мы уверены, что президент, избранный народом, больше понимает ожидания людей. Время, когда президента избирали на уровне партий, должно остаться в прошлом”, — подчеркнул Карилайд. ”Нынешняя процедура выборов не предполагает проведения общественных кампаний и публичных дискуссий. Кандидатов в президенты необходимо представлять значительно раньше. Тогда можно будет наблюдать за дебатами о важных проблемах Эстонии и целях на будущее. Кандидаты в президенты должны публиковать мнения, давать интервью и участвовать во встречах с избирателями по всей Эстонии”, — добавил Карилайд.