Актриса Лариса Саванкова баллотируется в Таллинне по списку Центристской партии

"Я очень высоко оцениваю как управление городом, так и активное развитие Таллинна в целом. На мой взгляд, удалось удержать баланс в развитии самых разных направлений и сфер городской жизни, прогресс заметен практически повсюду. Я участвую в выборах, чтобы внести свой вклад в сохранение нынешнего стабильного управления городом и способствовать еще более успешному развитию Таллинна, — сказала Лариса Саванкова. — Мне близки культурные и социальные вопросы, в которых я смогу применить свои знания и опыт".

"Я проработала в театре 35 лет, а также пять лет в благотворительном фонде, где старалась сделать все возможное, чтобы люди с особыми потребностями — как дети, так и взрослые — были полноправными членами нашего общества. Участие особых людей в занятиях музыкой, театром и спортом положительно отражается на всем обществе. Я твердо верю, что объединив усилия для помощи слабым, мы сможем добиться большего успеха", — добавила Лариса Саванкова.

Лариса Саванкова — актриса театра и кино, работает в Русском театре с 1987 года. Она также является основательницей благотворительного фонда Artalliance MTÜ, который поддерживает детей с особыми потребностями и их семьи. В 2021 году была награждена Орденом Белой звезды 5-й степени.

Лариса Саванкова баллотируется на выборах в избирательном округе Ласнамяэ.