Здоровье
01.09.2021, 12:14

ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают Эстонию и другие страны Европы не закрывать школы до последнего

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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Foto: Tiit Blaat
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ требуют, чтобы европейские школы оставались открытыми и в них поддерживался высокий уровень безопасности для детей и работников, так как в регионе по-прежнему распространяется особенно заразный дельта-штамм коронавируса. По их словам, безопасное образование детей должно быть ”первоочередной задачей”. Об этом пишет The Guardian.

”Пандемия вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории, — говорит Ханс Клюге, глава европейского департамента ВОЗ. — Жизненно важно, чтобы очное обучение велось непрерывно”.

По словам Клюге, хотя пандемия продолжается, ”безопасное контактное обучение детей” имеет ”первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков” и должно стать ”первоочередной задачей” для властей стран.

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