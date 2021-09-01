01.09.2021, 12:14
ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают Эстонию и другие страны Европы не закрывать школы до последнего(7)
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ требуют, чтобы европейские школы оставались открытыми и в них поддерживался высокий уровень безопасности для детей и работников, так как в регионе по-прежнему распространяется особенно заразный дельта-штамм коронавируса. По их словам, безопасное образование детей должно быть ”первоочередной задачей”. Об этом пишет The Guardian.