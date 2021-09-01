ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают Эстонию и другие страны Европы не закрывать школы до последнего

”Пандемия вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории, — говорит Ханс Клюге, глава европейского департамента ВОЗ. — Жизненно важно, чтобы очное обучение велось непрерывно”.

По словам Клюге, хотя пандемия продолжается, ”безопасное контактное обучение детей” имеет ”первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков” и должно стать ”первоочередной задачей” для властей стран.