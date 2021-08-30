ВИДЕО | Юферева-Скуратовски: месседж Кариса русскоязычным жителям страны — "вы все наши"!

"Я лично очень хочу верить в то, что кандидаты из других партий, которые не высказали своего четкого желания поддержать Кариса, все-таки поддержат его" — сказала Юферева-Скуратовски в интервью RusDelfi. Она также сказала, что Карис на одной из встреч с представителями партии сказал, что его месседж русскоязычным жителям страны — "Вы все наши. Мы вас ценим, уважаем и поддерживаем".