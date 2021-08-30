На этой неделе поставок вакцины Janssen не будет

На этой неделе в Эстонию должно было поступить 16 000 доз вакцины Janssen, в случае которой для иммунизации требуется всего одна, а не две дозы. Вечером в воскресенье производитель сообщил, что у него по-прежнему наблюдаются проблемы с поставками препарата в Евросоюз, поэтому на этой неделе обещанных доз вакцины не будет.

По словам советника по коммуникации рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геи Отса, в Эстонии хотят одолжить вакцину у тех стран, где есть излишки. "Поскольку неизвестно, как долго продлятся проблемы с поставкой вакцин Janssen, мы рекомендуем вакцинироваться препаратом Moderna, вторую дозу которого вводят через четыре недели. В случае вакцинации препаратом Pfizer интервал между двумя дозами составляет шесть недель", — сказала Геа Отса.

Список пунктов вакцинации и можно найти на сайте vaktsineeri.ee или по телефону 1247.