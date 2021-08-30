В субботу в Таллинне двое мужчин упали с 20-метрового обрыва, один молодой человек — с пятиметровой стены

28 августа в 00:53 в центр тревоги поступил вызов в связи с тем, что в центре Таллинна молодой человек упал с примерно с пятиметровой высоты. Инцидент произошел когда подростки гуляли по стене возле футбольного поля и один из них неудачно споткнулся. Прибывшие на место спасатели открыли скорой помощи ворота, осветили участок и помогли пострадавшему добраться до машины медиков.

28 августа в 20:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе Пирита на в Маарьямяэ двое мужчин упали с высоты около 20 метров. Прибывшие на место спасатели спустили одного пострадавшего с обрыва и передали скорой. В больницу доставили и второго пострадавшего.

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