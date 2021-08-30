Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметке

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов взлетела до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м. Позднее она снизилась до €48,2.

Цены начали расти после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но ”Газпром” выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, но затем в течение нескольких дней она упала почти на $100. Стоимость газа рухнула на фоне ошибочных данных о запуске ”Северного потока-2”, которые опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade. Падение произошло и после сообщения ”Газпрома”, который объявил, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Газопровод ”Северный поток-2” состоит из двух ниток. Газ по ним будет идти из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор проекта — ”дочка” ”Газпрома” Nord Stream 2 AG. В компании ожидают, что трубопровод позволит доставлять 55 млрд куб. м газа в год.

Как сообщили в ”Газпроме”, строительство ”Северного потока-2” находится на финальной стадии. По данным Bloomberg, оно завершится 12 сентября.