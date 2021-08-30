Погоня за лосем и горящий автомобиль. Чем спасатели занимались на выходных в Ласнамяэ

28 августа в 22:31 в Центр тревоги поступило сообщение о лосе, который разгуливает по Ласнамяэ. Спасатели попытались выследить лося и удержать его подальше от дорожного движения. К полуночи им удалось выследить животное с помощью дрона: лось передвигался по пустырю и не представлял ни для кого опасности.

Спасателям пришлось заниматься лосем (неизвестно, было ли это то же самое животное) и утром 29 августа. Лося загнали обратно в лес.

29 августа в 19:35 поступило сообщение, что в лифте жилого дома на улице Раадику в Ласнамяэ застрял ребенок дошкольного возраста. Спасатели вызволили ребенка, который застрял в лифте между четвертным и пятым этажами, и оповестили об инциденте ответственную за лифт фирму.

В 20:16 поступило сообщение, что на улице Линнамяэ в Ласнамяэ горит капот автомобиля. Спасатели потушили мотор автомобиля, который пылал открытым пламенем. Никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.