Новости Ида-Вирумаа
30.08.2021, 12:30

Пожилых жителей Ида-Вирумаа будут персонально приглашать на вакцинацию по телефону

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Eakad on end usinalt vaktsineerinud, nüüd on noorte kord samasugust aktiivsust üles näidata.
Eakad on end usinalt vaktsineerinud, nüüd on noorte kord samasugust aktiivsust üles näidata.
Taavi Sepp
С понедельника, 30 августа, ещё не прошедших вакцинацию жителей Ида-Вирумаа в возрасте 60 лет и старше начнут персонально приглашать на вакцинацию по телефону. Если пилотный проект окажется успешным, то рабочая группа по вакцинации взвесит возможности расширить его на остальной территории Эстонии.

”Несмотря на то, что возможностей пройти вакцинацию по всей Эстонии много, ещё есть те, кто ожидает личного к себе обращения. Прежде всего, среди жителей старшего возраста, — сказал заместитель руководителя рабочей группы по вакцинации от коронавируса Аркадий Попов. — Поэтому мы запустили в Ида-Вирумаа пилотный проект, в ходе которого на помощь семейным врачам пригласили специалистов из центра Kontaktikeskus, и обзвоним в течение пары недель почти 20 000 человек”.

В ходе телефонного разговора человеку предложат конкретное место и время для вакцинации и ответят на вопросы, связанные с вакцинацией. Если человеку перед вакцинацией понадобится консультация, связанная со здоровьем, то её даст семейный врач. При необходимости вместе с местным самоуправлением и медицинским учреждением решится и вопрос с транспортом.

”Людей, которые хотят вакцинироваться, но по какой-то причине этого ещё не сделали, становится всё меньше. Мы хотим их найти в ходе пилотного проекта и защитить в первую очередь пожилых людей, у кого есть риск заболевания COVID в очень тяжёлой форме, — добавил Попов. — Кроме этого, очень просим, чтобы все присмотрелись к своему окружению, и если вы знаете человека, который нуждается в помощи для прохождения вакцинации, предложите ему эту помощь — в поиске подходящего места и времени или с транспортом”.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 по крайней мере одну дозу вакцины среди людей старше 60 лет получили 70,9 процента, а в Ида-Вирумаа этот показатель составляет всего 52 процента.

На этой неделе по всей Эстонии открыты десятки пунктов быстрой вакцинации, кроме этого от COVID-19 можно вакцинироваться в больницах, многих аптеках, а также у многих семейных врачей. Информация о вакцинации без предварительной регистрации находится на странице https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ и по государственному инфотелефону 1247.

Также время для вакцинации можно забронировать в дигитальной регистратуре www.digilugu.ee или по телефону 1247.

Вакцинация бесплатная для всех живущих, работающих и учащихся людей в Эстонии. Дополнительная информация на странице www.vaktsineeri.ee

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