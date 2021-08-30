Пожилых жителей Ида-Вирумаа будут персонально приглашать на вакцинацию по телефону

”Несмотря на то, что возможностей пройти вакцинацию по всей Эстонии много, ещё есть те, кто ожидает личного к себе обращения. Прежде всего, среди жителей старшего возраста, — сказал заместитель руководителя рабочей группы по вакцинации от коронавируса Аркадий Попов. — Поэтому мы запустили в Ида-Вирумаа пилотный проект, в ходе которого на помощь семейным врачам пригласили специалистов из центра Kontaktikeskus, и обзвоним в течение пары недель почти 20 000 человек”.

В ходе телефонного разговора человеку предложат конкретное место и время для вакцинации и ответят на вопросы, связанные с вакцинацией. Если человеку перед вакцинацией понадобится консультация, связанная со здоровьем, то её даст семейный врач. При необходимости вместе с местным самоуправлением и медицинским учреждением решится и вопрос с транспортом.

”Людей, которые хотят вакцинироваться, но по какой-то причине этого ещё не сделали, становится всё меньше. Мы хотим их найти в ходе пилотного проекта и защитить в первую очередь пожилых людей, у кого есть риск заболевания COVID в очень тяжёлой форме, — добавил Попов. — Кроме этого, очень просим, чтобы все присмотрелись к своему окружению, и если вы знаете человека, который нуждается в помощи для прохождения вакцинации, предложите ему эту помощь — в поиске подходящего места и времени или с транспортом”.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 по крайней мере одну дозу вакцины среди людей старше 60 лет получили 70,9 процента, а в Ида-Вирумаа этот показатель составляет всего 52 процента.

На этой неделе по всей Эстонии открыты десятки пунктов быстрой вакцинации, кроме этого от COVID-19 можно вакцинироваться в больницах, многих аптеках, а также у многих семейных врачей. Информация о вакцинации без предварительной регистрации находится на странице https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ и по государственному инфотелефону 1247.

Также время для вакцинации можно забронировать в дигитальной регистратуре www.digilugu.ee или по телефону 1247.

Вакцинация бесплатная для всех живущих, работающих и учащихся людей в Эстонии. Дополнительная информация на странице www.vaktsineeri.ee