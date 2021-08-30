ФОТО | EKRE требует перед Тоомпеа прямых президентских выборов

По словам репортера Delfi, незадолго до начала митинга на месте было 40-50 человек, преимущественно пенсионного возраста.

4 июля на съезде партии было принято политическое заявление, в котором сказано, что порядок выбора президента в Эстонии недемократичен. ”По сути речь идет не о президентских выборах, а о назначении президента, то есть о кулуарных договоренностях, результат которых формируется при помощи показного голосования”, — написано в заявлении.

По словам депутата Яака Валге, прямых президентских выборов желает большинство граждан страны.

Партия отмечает, что напрямую народом президента избирают в 14 странах ЕС, в том числе Финляндии.

О том, как проходят сегодня выборы президента ЭР, читайте в нашем онлайн-блоге!

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