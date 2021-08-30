Топливный бизнесмен: цены на бензин вырастут

"Для потребителя, цена на топливо безусловно, вырастет. Но не потому, что растут цены на нефть на мировом рынке, а потому, что потребление фоссильного топлива будет облагаться налогом на окружающую среду”, — сказал бизнесмен в интервью изданию Ärileht.

Он пояснил, что согласно климатическому пакету ЕС, вождение работающего на фоссильном топливе автомобиля будет облагаться дополнительными — и немалыми — налогами, в результате чего стоимость топлива для потребителя вырастет.

”Дальнейшее, однако, для моего простого ума немного неясно, — отметил Хяэль. — Вся Европа говорит о необходимости перехода на электромобили как на более экологичный вид транспорта. Но давайте немного задумаемся над тем, каков портфель производства электроэнергии в Европе: на ”зеленую” электроэнергию приходится менее 30% потребляемой в Европе электроэнергии (около 25%). 75% электроэнергии производится из самого грязного фоссильного топлива, поэтому утверждение, что электромобиль основывается на чистой энергии — полный миф. Просто загрязнение происходит в другом месте: не в автомобиле, а на этапе производства элекроэнергии".

По его словам, самый лучший вариант для Эстонии и всей Европы при

переходе на экологически чистые автомобили — это биометан, но пока лобби производителей электромобилей намного сильнее.