Экономика
30.08.2021, 11:41

Топливный бизнесмен: цены на бензин вырастут

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Foto: Tiit Blaat
По словам владельца Alexela Gruop Хейти Хяэля, цены на бензин будут расти.

"Для потребителя, цена на топливо безусловно, вырастет. Но не потому, что растут цены на нефть на мировом рынке, а потому, что потребление фоссильного топлива будет облагаться налогом на окружающую среду”, — сказал бизнесмен в интервью изданию Ärileht.

Он пояснил, что согласно климатическому пакету ЕС, вождение работающего на фоссильном топливе автомобиля будет облагаться дополнительными — и немалыми — налогами, в результате чего стоимость топлива для потребителя вырастет.

”Дальнейшее, однако, для моего простого ума немного неясно, — отметил Хяэль. — Вся Европа говорит о необходимости перехода на электромобили как на более экологичный вид транспорта. Но давайте немного задумаемся над тем, каков портфель производства электроэнергии в Европе: на ”зеленую” электроэнергию приходится менее 30% потребляемой в Европе электроэнергии (около 25%). 75% электроэнергии производится из самого грязного фоссильного топлива, поэтому утверждение, что электромобиль основывается на чистой энергии — полный миф. Просто загрязнение происходит в другом месте: не в автомобиле, а на этапе производства элекроэнергии".

По его словам, самый лучший вариант для Эстонии и всей Европы при
переходе на экологически чистые автомобили — это биометан, но пока лобби производителей электромобилей намного сильнее.

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