DELFI В АВСТРИИ | Заседание суда по делу Веэрпалу и Полторанина продолжалось всего 15 минут. Обвиняемые не явились

На заседании присутствовали прокурор и адвокат лыжников, а также присяжные переводчики с эстонского и русского языков, назначенные судом для обвиняемых. Однако заседание продлилось всего 15 минут из-за отсутствия обвиняемых. При этом сами представители Веэрпалу и Полторанина не знали, явятся ли их подопечные в суд или нет.

Заседание по делу Андреаса Веэрпалу (сына Андруса) должно состояться 15 октября.

В чем обвиняют Веэрпалу и Полторанина?

Прошло 914 дней с момента допингового скандала и арестов, разразившихся на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде, но только в понедельник Андрус Веерпалу и казахстанец Алексей Полторанин, который тренировался под руководством эстонского олимпийского чемпиона, предстанут перед судом графства Инсбрук по обвинению в: пособничестве спортивному мошенничеству.

Двукратный олимпийский чемпион Веэрпалу обвиняется в том, что он позволил спортсмену и его врачу в комнате отеля Excelsior во время чемпионата мира употреблять допинг, тем самым способствуя мошенничеству, в результате чего спонсорам нанесен ущерб более чем на 5000 евро.