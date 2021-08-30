Месси дебютировал за "ПСЖ". Но пока не забил
За отведенное время не отметился результативными действиями.
За 31 минуту, включая добавленные, Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (всего — 21, процент точности — 95,2) и совершил один отбор. За это время на нем сфолили три раза — чаще, чем на любом другом футболисте за всю эту игру.
Месси ни разу не ударил по воротам ”Реймса” во время этой игры, но отдал 20 точных передач (всего — 21, процент точности — 95,2), сообщает Sports.ru.
”Хорошо. Лео только вышел на поле, но его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать.
Лео хорошо вошел в игру. Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке”, — оценил дебют Лионеля Месси в составе команды главный тренер ”ПСЖ” Маурисио Почеттино.
Реймс — ПСЖ 0:2 (0:1)
29 августа, 21.45, ”Огюст Делон”
Голы:
0:1 — 16 Мбаппе, 0:2 — 63 Мбаппе.
Реймс — Райкович, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Мбуку (Бериша, 46), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81).
ПСЖ — Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар (Месси, 66), Ди Мария (Дракслер, 81).
Предупреждения:
Верратти (45), Диалло (55), Экитик (84), Паредес (88).
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