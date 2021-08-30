ВИДЕО | Пожар сразу и полностью охватил 15-этажный жилой дом в Милане

На кадрах видно, как огонь охватил все здание. Языки пламени видны со всех окон многоэтажки. По данным газеты Corriere della Sera, пожар, который, по предварительным данным, начался на 15-м этаже, сразу перешел на все здание через внешнюю облицовку.

На место происшествия на юге Милана прибыли десятки автомобилей скорой помощи и пожарных. Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать часть жильцов дома. Те, кто почувствовал запах дыма сразу, смогли выбраться из многоэтажки самостоятельно. Дом высотой в 60 метров обшит листами полистирола. В нем проживает около 70 семей.

Согласно данным итальянской газеты La Stampa, даже после тушения большей части возгорания, на крыше здания по-прежнему полыхал огонь. Густой дым видно издалека, а здание оцеплено полицией. В здании мог идти ремонт, об этом свидетельствуют установленные по периметру леса.