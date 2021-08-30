За сутки в Эстонии выявлено 255 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

Из новых зараженных 188 человек, или 73,8%, не были вакцинированы. 67 зараженных, или 26,3%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 99 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 73 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 44, в Вильяндимаа — 20, в Вырумаа и Пярнумаа — по 18, в Йыгевамаа и Пылвамаа — по девять, в Ярвамаа и в Ида-Вирумаа — по восемь новых зараженных. В Валгамаа прибавилось шесть, на Сааремаа — четыре, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по три новых случая заражения. В других уездах новых положительных результатов теста не прибавилось. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 334 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,6%. Из протестированных 594 были с завершенным курсом вакцинации, 2 132 не были вакцинированы.

За сутки открыли 15 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 30 августа в больницах находится 115 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 15 пациентов, из которых на управляемом дыхании 10 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 96 человек, или 82,7%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 87 человек).

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 76 человек (65,5%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 79-летняя и 92-летняя женщины. Двое из них не были вакцинированы, один человек получил одну дозу. Всего в Эстонии умер 1 291 зараженный коронавирусом.