В июле доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос на 10%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, в сравнении с прошлым годом доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторным топливом, вырос в июле на 14%, у магазинов промышленных товаров — на 12% и у продуктовых магазинов — на 7%. ”По-прежнему доход от продаж растет в сравнении как с предыдущим, так и с предшествующим коронакризису 2019 годом”, — прокомментировала Тийгисте.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился по всем видам деятельности. Более всего, или на 29%, он вырос у магазинов, предлагающих товары через интернет или по почте, на 15% — у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) и на 13% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

По сравнению с июнем доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле уменьшился на 1%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных доход уменьшился в сравнении с предыдущим месяцем также на 1%.

За первые семь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.