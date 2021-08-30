В Эстонии 6,5% работающих людей трудятся в сфере инфотехнологий(6)
Согласно данным Евростата, в 2020 году около 8 миллионов людей по всей Европе работали в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как менялось количество работников в этом сегменте за последние семь лет в Эстонии, Латвии и Литве? Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали информацию по рынкам.
Сегодня уровень трудовой занятости в Эстонии составляет около 65%, это приблизительно 640 тысяч людей. И хоть пандемия коронавируса ударила по экономике и увеличило количество безработных, число работников в IT и коммуникациях за год выросло на 0,5%. Еще в 2014 году это значение составляло 3,9% от всех занятых людей, а сегодня это уже 6,5%, или около 41 тысячи людей.
Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, именно IT спасает Эстонию и позволит ей выйти из кризиса одной из первых среди стран Европы.
"Экономика Эстонии демонстрирует хорошие показатели в плане выхода из кризиса. Значительную роль в этом играет производство и сфера информационных технологий и связи, добавленная стоимость которой растет каждый год в среднем до 30%. Выросло и количество айтишников, что говорит о новых созданных рабочих местах, а значит будут расти и доходы граждан",— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
Что касается Латвии, так тут также наблюдается рост занятых в сегменте ИКТ. Еще в 2014 году их было всего 2,5%, а в 2020 уже 3,7%. По данным официального статического управления Латвии, в стране на конец июня 2021 года было 853 тысячи занятых людей. А значит, в ИКТ работает больше чем 31 тысяча людей.
"Еще два года назад Латвия взяла курс на обгон Эстонии по IT. С 14-ого года количество занятых в ИКТ находилось на одном и том же уровне. А вот с 2019-ого начался хороший рост. Можно связать это с тем, что многие айтишники начали выбирать именно эту страну для жизни, получая от Латвии различные льготы. И в дальнейшем эта тенденция сохранится, и Эстония может потерять лидирующие позиции среди развитых IT-государств",— предупреждает Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
У Литвы в 2014 году соответствующий показатель был еще меньше — 1,7%, но за семь лет его удалось увеличить до 3,3%.
"В начале летнего сезона в Литве работало почти 1,4 млн людей. И, если учесть все цифры, то количество задействованных в ИКТ-секторе специалистов больше, чем в Эстонии или Латвии, почти 47 тысяч специалистов. Литва медленно, но уверенно растет в этом сегменте, и может создать конкуренцию соседним странам", — сказал Уманец.
Ещё в 2019 году на всех занятых людей в Европе приходилось 3,9% специалистов, которые работают в сфере ИКТ. Уже в 2020 году цифра выросла до 4,3%, со средним темпом роста 7,5% за год.
Если анализировать долю специалистов в области ИКТ по странам, то самая высокая доля занятости на сегодня в Финляндии (7,6%) и Швеции (7,5%). Также высокий процент наблюдается в Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Ирландии и Дании. В этих странах доля больше 5%. Наименьшее значение в Греции (2%) и Румынии (2,4%). Об этом говорится в отчете Евростата.