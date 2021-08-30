В Эстонии 6,5% работающих людей трудятся в сфере инфотехнологий

Согласно данным Евростата, в 2020 году около 8 миллионов людей по всей Европе работали в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как менялось количество работников в этом сегменте за последние семь лет в Эстонии, Латвии и Литве? Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали информацию по рынкам.

Сегодня уровень трудовой занятости в Эстонии составляет около 65%, это приблизительно 640 тысяч людей. И хоть пандемия коронавируса ударила по экономике и увеличило количество безработных, число работников в IT и коммуникациях за год выросло на 0,5%. Еще в 2014 году это значение составляло 3,9% от всех занятых людей, а сегодня это уже 6,5%, или около 41 тысячи людей.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, именно IT спасает Эстонию и позволит ей выйти из кризиса одной из первых среди стран Европы.

"Экономика Эстонии демонстрирует хорошие показатели в плане выхода из кризиса. Значительную роль в этом играет производство и сфера информационных технологий и связи, добавленная стоимость которой растет каждый год в среднем до 30%. Выросло и количество айтишников, что говорит о новых созданных рабочих местах, а значит будут расти и доходы граждан",— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Что касается Латвии, так тут также наблюдается рост занятых в сегменте ИКТ. Еще в 2014 году их было всего 2,5%, а в 2020 уже 3,7%. По данным официального статического управления Латвии, в стране на конец июня 2021 года было 853 тысячи занятых людей. А значит, в ИКТ работает больше чем 31 тысяча людей.